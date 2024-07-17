Украинская сторона провела обмен, в результате которого из российского плена вернули 95 своих военных. Это преимущественно военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, а также военные моряки и другие, сообщает президент Зеленский .

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность команде, занимающейся обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество. Он отметил, что процесс возвращения продолжается и команда ищет каждого, кто может быть в плену.

Среди уволенных – 49 воинов ВСУ, 21 нацгвардеец, 10 моряков, 7 из Сил территориальной обороны, 5 пограничников, 2 из Государственной специальной службы транспорта и один из добровольческого формирования. Все уволены – мужчины, 88 из которых являются рядовыми и сержантами, а 7 – офицерами.

Среди них есть защитники Мариуполя и "Азовстали", воины, защищавшие Донетчину, Луганщину, Запорожье, Херсонщину и Харьковщину. Один из морских военных присоединился к обороне Макаровской ТРО после начала вторжения и попал в плен во время гуманитарной помощи.

Многие из возвращенных ребят имеют серьезные ранения и хронические заболевания, требующие длительного лечения. Среди уволенных есть один защитник, который в течение долгого времени считался пропавшим без вести.

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