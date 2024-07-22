В Закарпатье суд признал невиновным заместителя начальника таможенного поста "Лужанка", которого обвиняли в служебной халатности, что привело к серьезным последствиям. Суд не нашел доказательств, что подтверждают связь между обнаружением полицией контрабандных iPhone на 14 миллионов гривен в микроавтобусе через 10 минут после въезда автомобиля такого же цвета и модификации в Украину и действиями таможенника.
Об этом сообщается в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .
Детали дела
30 июня 2022 в 18:30 в пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией прибыл Mercedes-Benz Sprinter. Водитель выбрал "зеленый коридор" для прохождения таможенного контроля и в 18.43 въехал на территорию Украины. Почти сразу после этого микроавтобус был остановлен полицейскими, обнаружившими более 2,5 тысяч телефонов, часов и ноутбуков Apple на общую сумму 14 млн грн. Прокуратура просила взыскать эту сумму с заместителя начальника таможенного поста "Лужанка".
Таможенник в суде отверг все обвинения, отметив, что не причастен к оформлению микроавтобуса с контрабандой.
Суд не смог установить, совпадает ли номерный знак Mercedes-Benz Sprinter, остановленный полицией, с номером Mercedes-Benz Sprinter того же цвета и модификации, который пересек границу. Судья также подчеркнул, что таможенники имели право не проводить углубленный досмотр микроавтобуса.
Приговор суда
"Исследованные судом доказательства не подтверждают факт пересечения государственной границы 30 июня 2022 в 18:33 автомобилем марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, белого цвета, с государственным номерным знаком в международном пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской таможни. Суд приходит к выводу, что орган досудебного расследования не доказал причинную связь между действиями и следствием инкриминируемого обвиняемого уголовного правонарушения", - говорится в приговоре.
Суд оправдал таможенника и отказал в иске Закарпатской областной прокуратуры о взыскании с обвиняемого в пользу Государственной таможенной службы материального ущерба в размере 14 млн грн.
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