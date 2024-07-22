В Одессе будут судить работников больниц, из-за которых государство понесло убытки на 3 миллиона гривен.

В Одессе начат судебный процесс против сотрудников больниц, нанесших государству ущерб на 3 миллиона гривен из-за необоснованных закупок. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

В 2022 году три человека — двое мужчин, а также одна женщина, занимавшая разные должности в городских больницах — были ответственны за поиск наиболее выгодных коммерческих предложений для закупки медицинских товаров, необходимых для лечения пострадавших от военной агрессии российской федерации. Они заключали контракты на закупку товаров по завышенным ценам, в результате чего на счета поставщиков были безосновательно перечислены большие суммы денег.

Согласно информации Главного управления национальной полиции в Одесской области, один из подозреваемых нанес ущерб более чем на 700 тысяч гривен, второй — более чем на 1,2 миллиона гривен, а женщина — почти на 1,2 миллиона гривен.

Им предъявлены обвинения в служебной халатности по части 2 статьи 367 УК Украины, предусматривающей лишение свободы сроком до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обвинительные акты уже переданы в суд для рассмотрения, а следователи продолжают расследование, чтобы выявить других лиц, причастных к подобным преступлениям.

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