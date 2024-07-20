Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусных постных булочек с маково-ореховой начинкой.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 250 г
- Разрыхлитель – 8 г
- Сахар – 50 г
- Соль – щепотка
- Вода – 100 г
- Подсолнечное рафинированное масло – 40 г
Ингредиенты для начинки:
- Мак – 100 г
- Грецкие орехи – 100 г
- Сахар – 120 г
В миске смешайте воду с сахаром, растительным маслом и щепоткой соли.
Просейте муку с разрыхлителем и добавьте в жидкую смесь. Замесите тесто до однородного состояния, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Заверните тесто в пленку и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Мак замочите в теплой воде на 30 минут, затем процедите. Грецкие орехи обжарьте в разогретой до 170 градусов духовке в течение 10 минут.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, размоченный мак, обжаренные орехи и сахар перебейте в блендере до пастообразной консистенции. Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 35х30 см. Благодаря особой структуре теста, оно не липнет к поверхности, поэтому мука для раскатывания не потребуется.
Равномерно распределите маково-ореховую начинку по раскатанному тесту. Сверните тесто в тугой рулет и разрежьте его на кусочки толщиной около 3 см.
Выложите сформированные булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте булочки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.
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