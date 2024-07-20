Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусные домашние булочки с начинкой.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусных постных булочек с маково-ореховой начинкой.

Ингредиенты для теста:

Мука – 250 г

Разрыхлитель – 8 г

Сахар – 50 г

Соль – щепотка

Вода – 100 г

Подсолнечное рафинированное масло – 40 г

Ингредиенты для начинки:

Мак – 100 г

Грецкие орехи – 100 г

Сахар – 120 г

В миске смешайте воду с сахаром, растительным маслом и щепоткой соли.

Просейте муку с разрыхлителем и добавьте в жидкую смесь. Замесите тесто до однородного состояния, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Заверните тесто в пленку и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Мак замочите в теплой воде на 30 минут, затем процедите. Грецкие орехи обжарьте в разогретой до 170 градусов духовке в течение 10 минут.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, размоченный мак, обжаренные орехи и сахар перебейте в блендере до пастообразной консистенции. Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 35х30 см. Благодаря особой структуре теста, оно не липнет к поверхности, поэтому мука для раскатывания не потребуется.

Равномерно распределите маково-ореховую начинку по раскатанному тесту. Сверните тесто в тугой рулет и разрежьте его на кусочки толщиной около 3 см.

Выложите сформированные булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте булочки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Последние новости Украины:

Надо всего 15 минут: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшего овсяного печенья.

Кабачки по-корейски: шеф-повар дала рецепт быстрой и супервкусной закуски.

Быстро, дешево и вкусно: рецепт ленивых пирожков с яйцом и зеленым луком.