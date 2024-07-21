Завтрак – это особый прием пищи, благодаря которому можно настроиться на новый день, наполнить организм полезными витаминами и микроэлиментами. Завтрак должен быть быстрым, вкусным, питательным.
Кондитер, победитель и судья проекта Мастер Шеф поделилась на своей странице в Инстаграм рецептом, благодаря которому завтрак будет именно таким. И это рецепт шпинатного овсяноблина.
По словам Лизы Глинской, это вкусный, сбалансированный и полезный завтрак. И для приготовления овсяноблина понадобятся следующие ингредиенты: 20 г овсяных отрубей, 100 г яиц (2 шт.), 20 г сметаны (1 ст. л.), соль, 10 г шпината, растительное масло (для жарки).
Такой овсяноблин наполняется вкусной и полезной начинкой, для которой нужны рыба, огурец, сливочный сыр и зелень.
Рецепт полезного завтрака.
Ход приготовления завтрака по рецепту Лизы Глинской следующий: сначала смешиваем яйца, соль, сметану, шпинат и перебиваем, используя блендер.
Добавляем к смеси овсяные отруби и снова перемешиваем блендером.
Теперь разогреваем сковороду, добавляем масло, выливаем овсяно-яичное тесто и накрываем крышкой. Оставляем блинчик жариться на 3-4 минуты.
«Поверхность должна стать матовой, тогда овсяноблин будет готов. Жарим его только с одной стороны», – прокомментировала Глинская ход приготовления завтрака.
Рецепт полезного завтрака.
Теперь выкладываем овсяноблинчик на тарелку и добавляем начинку. Для этого половину блина смазываем сливочным сыром, выкладываем рыбу, а сверху нарезанный огурец с зеленью.
Финальный шаг – складываем овсяноблинчик пополам и можно подавать завтрак на стол!
Овсянка, напомним, кроме всего прочего, мягко очищает организм от токсинов и других ненужных веществ, поскольку в овсянке содержится клетчатка.
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