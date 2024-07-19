Иванна утверждает, что нападающим был работник ТЦК Юрий, который ранее неоднократно угрожал жителям их дома.

В Хмельницком напали на военного и его жену. Вероятно, один из нападающих является работником ТЦК. Супруги не только избили, а также нанесли удары ногами и угрожали пистолетом.

Пострадала супруга военного Иванна Фиголь. Ее муж Валентин защищает страну на фронте, и недавно приехал в отпуск, чтобы навестить маму после инфаркта. По словам Иванны, инцидент начался с бытового конфликта: супруги хотели сделать замечание соседу, громко слушавшему русскую музыку среди ночи.

Сосед часто слушает русскую музыку, на что жалуются жители всего подъезда.

"Мы зашли в подъезд, мужчина постучал им в дверь. Сначала никто не открыл. Второй раз постучал – дверь открылась и на моего мужа поставили пистолет в грудь. Я стала между ними и пыталась успокоить соседа. Он не слушал и тыкал пистолетом, а тогда дал рукояткой мужчине по голове, начала идти кровь.

Иванна утверждает, что нападающим был работник ТЦК Юрий, который ранее неоднократно угрожал жителям их дома. Женщина вызвала полицию, но соседи остались в своих квартирах. Она сообщила на линию "102" о вооруженном нападении и попросила вызвать "скорую". Несмотря на присутствие патрульных, обидчики продолжали провоцировать и угрожать, а правоохранители не предприняли никаких попыток разрешить ситуацию.

О "подвигах" обидчика супруги пишет и Наталья Дурдас. Женщина работает вместе женой военного, которого избили. Наталья уверяет, что это не первый случай такой агрессии со стороны этого мужчины и призывает к огласке этой ситуации, потому что опасается, что обидчик снова избежит наказания.

"У этого соседа оказывается большой послужной список и он довольно часто решает вопрос таким образом, но странно, полиция есть, заявления от людей есть, а наказаний нет. Такие, как он чувствуют себя божьими в таких маленьких городах, как Хмельницкий. Если этот подонок так пьет, почему он домой может брать оружие, зачем ему пистолет дома?", - добавила Наталья Дурдас.

В целом женщине военного диагностировали ушиб внутренних органов, ребер и грудной клетки. У ее мужа Валентина – разбитая голова, врачи наложили ему швы. Он отправился обратно на фронт. Хотя чувствовал себя после избиения плохо.

Делом по факту избиения мужчины будет заниматься военная специализированная прокуратура. Также Иванна написала заявление в полицию и в ДБР.

Источник: ТСН.

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