Документ, уже рассматриваемый в парламенте, предлагает освобождение от уголовной ответственности.

В Верховной Раде Украины приняли за основу законопроект, полностью освобождающий солдат от уголовной ответственности за первый побег. Согласно этому документу возврат возможен только с согласия командира, который может принять бойца обратно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

До декабря 2022 года дезертирам и сбежавшим из части солдатам суды могли назначать более мягкие наказания или условный срок. Однако в декабре, по инициативе Генштаба и Минобороны, наказание ужесточено, запретив назначать более мягкие приговоры и заменять заключение условным сроком. Это касается изменений в статьи 403 (неисполнение приказа) и 407 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

16 июля 2024 года парламент принял в первом чтении законопроект №11322, предлагающий освобождение от уголовной ответственности для тех, кто впервые сбежал из части или дезертировал.

Документ, уже рассматриваемый в парламенте, предлагает освобождение от уголовной ответственности за первое дезертирство или неисполнение приказа.

Человек, впервые совершивший одно из этих преступлений, сможет обратиться в прокуратуру или суд (если дело уже на рассмотрении) с заявлением о намерении вернуться в военную службу. Это станет основанием для освобождения от уголовной ответственности и факт совершения преступления не будет зафиксирован.

Однако возвращение в армию возможно только с согласия командира любой воинской части, готового принять такого военнослужащего.

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