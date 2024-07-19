Следователи сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полиция Одесской области разоблачила схему обогащения, связанную с продажей автомобилей, ввезенных под видом гуманитарной помощи. Руководитель общественной организации из Киевщины и два его сообщника из Одессы продавали эти транспортные средства для получения прибыли. Теперь они понесут ответственность по закону.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В полиции рассказали, что 52-летний организатор схемы и его 35-летний и 28-летний сообщники ввезли из-за границы автомобиль Volkswagen T-Roc. Несмотря на запрет продаж гуманитарной помощи, они выставили машину на популярной интернет-платформе за 15 000 долларов. Впоследствии дельцы обнаружили клиентку из Одессы, которая планировала передать автомобиль на нужды Вооруженных сил Украины.

Злоумышленники предоставили женщине пакет документов с поддельными сведениями, якобы подтверждая, что новая владелица уполномочена представлять общественную организацию и использовать автомобиль для обеспечения национальной безопасности и обороны. Правоохранители задержали двух фигурантов сразу, а младшего — позже в Киевской области.

Следователи сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Суд избрал меры предосторожности для руководителя общественной организации и его 35-летнего сообщника в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они уже воспользовались. Вопрос о самом молодом участнике пока еще решается.

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