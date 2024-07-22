Некоторые украинцы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, хотя эта возможность доступна не всем, информируют на портале Бесплатной юридической помощи .
Кто может воспользоваться бесплатным транспортом
Согласно Закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны предоставлять льготный проезд пассажирам на городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах. Закон также предусматривает механизм компенсации расходов перевозчикам за предоставление таких льгот.
Законодательство запрещает перевозчикам безосновательно отказывать в льготных перевозках и устанавливает ответственность за такие действия. Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют следующие категории граждан:
- Участники боевых действий и приравненные к ним лица;
- Инвалиды войны и приравненные к ним лица;
- Военнослужащие-срочники и получившие инвалидность в зоне боевых действий;
- Родители, находящиеся на содержании у военнослужащих, погибших или пропавших без вести;
- Ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, спецсвязи и защиты информации, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры;
- Сотрудники полиции и СБУ во время службы;
- Реабилитированные лица, получившие инвалидность из-за репрессий;
- Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и сопровождающие их лица;
- Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I категории; ликвидаторы ЧАЭС II категории;
- Дети, обладающие инвалидностью, связанной с ЧАЭС;
- Дети из многодетных семей;
- Дети до 6 лет.
Эти категории могут воспользоваться бесплатным проездом, предъявив соответствующие документы, подтверждающие их право на льготу.
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