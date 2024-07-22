Украинцы могут воспользоваться безвозмездным проездом на общественном транспорте.

Некоторые украинцы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, хотя эта возможность доступна не всем, информируют на портале Бесплатной юридической помощи .

Кто может воспользоваться бесплатным транспортом

Согласно Закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны предоставлять льготный проезд пассажирам на городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах. Закон также предусматривает механизм компенсации расходов перевозчикам за предоставление таких льгот.

Законодательство запрещает перевозчикам безосновательно отказывать в льготных перевозках и устанавливает ответственность за такие действия. Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют следующие категории граждан:

Участники боевых действий и приравненные к ним лица;

Инвалиды войны и приравненные к ним лица;

Военнослужащие-срочники и получившие инвалидность в зоне боевых действий;

Родители, находящиеся на содержании у военнослужащих, погибших или пропавших без вести;

Ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, спецсвязи и защиты информации, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры;

Сотрудники полиции и СБУ во время службы;

Реабилитированные лица, получившие инвалидность из-за репрессий;

Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и сопровождающие их лица;

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I категории; ликвидаторы ЧАЭС II категории;

Дети, обладающие инвалидностью, связанной с ЧАЭС;

Дети из многодетных семей;

Дети до 6 лет.

Эти категории могут воспользоваться бесплатным проездом, предъявив соответствующие документы, подтверждающие их право на льготу.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история