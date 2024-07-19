Многие украинцы могут получать незаконные штрафы от ТЦК из-за ошибок в документах, допущенных самими военкоматами в прошлом. Об этом заявил адвокат Роман Кичко.

Роман Кичко отметил, что в ТЦК, которые раньше были военкоматами, сотрудники много лет ставили неправильные отметки, формулировки и ссылки на требования закона.

"Когда-то был военкомат, а сейчас ТЦК, люди поменялись, а суть структуры осталась. Они штрафуют человека за свои собственные ошибки. Никто раньше не разъяснял никаких деталей, как у них работающий, а сейчас пытаются штрафовать и догонять все пробелы, какие они сами и допустили", - подчеркнул юрист.

По словам Кичка, примером являются сроки прохождения военно-врачебной комиссии. По закону выводы ВЛК действуют 5 лет в мирное время и 1 год в военное. Таким образом, военнообязанные теоретически должны проходить ВЛК каждые пять лет в мирное время. Однако, как отмечает Кичко, обязанность проходить комиссию возникает только при получении гражданином соответствующей повестки на ВЛК.

"Я по личному опыту знаю случаи, когда ТЦК не давали человеку повестки на ВЛК и их это не беспокоило. А когда человек к ним приходил за отсрочкой, они пытались его оштрафовать за то, что он не прошел ВЛК. Это незаконно. Оштрафовать можно, когда была повестка, а человек за ней не явился", - подчеркнул Кичко.

Источник: Эспрессо.

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