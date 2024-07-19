Эксначальник коммунального предприятия предстанет перед судом из-за закупки генератора с убытком. Подробности сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что предприятие заключило соглашение с обществом на приобретение источника резервного энергопитания для обеспечения работы водно-канализационного хозяйства.

Не проверив обоснование стоимости генератора, обвиняемый подписал настоящий договор. В результате подрядчику было перечислено более 350 тыс. грн лишних бюджетных средств, что привело к ущербу местному бюджету.

Сообщается, что при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника коммунального предприятия в Бориспольском районе. Ему инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Досудебное расследование осуществлялось отделом полиции №2 Бориспольского РУП ГУНП в Киевской области.

Напомним, что будучи заместителем начальника по развитию дорог, украинец не проверил точность данных, указанных в актах приемки выполненных строительных работ, и подписал их. Из-за этого ремонт дороги на участке Фастов – Таможня – Обухов – Ржищев обошлось государственному бюджету с убытком более чем в 14 млн гривен.

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