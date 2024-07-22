Украинцам в Польше будет предложена новая программа финансовой помощи, которая направлена ​​на выход из коллективных приютов и самостоятельную оплату жилья. Бюджет проекта составляет 22 миллиона евро.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина". Кто среди украинских беженцев в Польше получит новую помощь Речь идет о партнерском соглашении по реализации проекта "Вместе к Независимости". Ее подписали Министерство внутренних дел и администрации Польши, Польский Красный Крест и Фонд Польского центра международной помощи (PCPM). Проект призван поддержать беженцев, проживающих в коллективных центрах размещения.

Бюджет программы составляет 93,499 млн. злотых, из которых 90% финансирует Еврокомиссия. Отбор участников и оказание поддержки будут осуществляться неправительственными организациями.

Предполагается, что проект будет способствовать самостоятельности 6 тысяч беженцев, имеющих:

номер PESEL UKR – специальный статус временной защиты для граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022; проживают в центре коллективного размещения. Ожидается, что финансовая помощь будет покрывать расходы по переселению из коллективных центров размещения в течение шести месяцев. Кроме того, гражданам будет предоставлена ​​возможность получить индивидуальные карьерные консультации, помощь в поиске работы и пройти курсы польского языка.

Как изменилась программа бесплатного жилья

С июля 2024 года в Польше отменили программу для украинских беженцев "40+", по которой владельцам жилья власти компенсировали 40 злотых (около 400 грн) в сутки за размещение и питание украинцев. Эта сумма выплачивалась за каждого беженца, включая детей.

В заявлении МВД Польши отмечалось, что раньше из государственного бюджета выделяли значительные средства на данную программу, но теперь приоритетом станет поддержка внутренних социальных программ и экономическое развитие.

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