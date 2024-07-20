В Закарпатье депутата сельсовета разоблачили на причастности к незаконной схеме. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины, что карается лишением свободы сроком до трех лет. Подробности сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

Сообщается, что Закарпатская областная прокуратура разоблачила депутата Костринского сельского совета в содействии незаконной переправке военнообязанных через границу.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Сегодня суд избрал для мужчины меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 151 тыс. грн.

Установлено, что депутат причастен к схеме незаконного пересечения границы, которую правоохранители ликвидировали в прошлом году в Ужгородском районе. Тогда были разоблачены три закарпатца, которые за денежное вознаграждение в 3000 долларов США с человека переправляли лиц призывного возраста в Словакию.

Мужчин размещали в селе Вышка, в гостинице, принадлежащей семье подозреваемого депутата. Последний хорошо знал окружающую территорию, потому что работает сотрудником лесоохраны. Он проводил инструктаж для граждан, предоставляя советы по конспирации и особенностям пересечения государственной границы. Позже «клиентов» отвозили в лесную местность вблизи госрубежа, откуда начинался их маршрут.

Досудебное расследование депутата сельсовета проводит Шестой следственный отдел ТУ ДБР во Львове под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры. В то же время дело трех других фигурантов рассматривается в Перечинском районном суде.

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