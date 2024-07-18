Законопроект №11340 позволит топ-коррупционерам откупиться от наказания за коррупцию (!) просто уплатив любую сумму ущерба.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам избегать тюремного наказания путем "откупа". Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Как сообщил, нардеп Железняк коррупционерам разрешат откупиться пойти на сделку со следствием за деньги.

"Несмотря на риски, которые указали НАБУ, САП, Антикоррупционный комитет… Коалиция протянула через зал первое чтение", - говорится в сообщении Железняка.

ВР приняла законопроект за основу в первом чтении. Там речь идет об "альтернативном" способе разрешения уголовно-правовых конфликтов:

от 204 тысяч грн до 2,04 млн грн – в случае совершения уголовного проступка;

от 2,057 млн ​​до 20,4 млн грн – в случае совершения нетяжкого преступления;

от 20,417 млн ​​до 102 млн грн – в случае совершения тяжкого преступления;

от 102 млн грн до 204 млн грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил: "Отдельное "приветствие" спикеру Стефанчуку, который предлагал голосовать за законопроект вообще без обсуждения. Действительно, зачем "холопам" слышать, какие господа откупаться за наш грабеж будут. За этим голосование следили посольства всех наших Западных союзников. .Жду очередных постиков депутатов о том, как они прямо очень сильно адвокатируют западную помощь для наших Сил Обороны…".

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