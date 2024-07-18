Экономист Даниил Монин рассказал о том, как повышение акцизов может повлиять на курс гривны.

Верховная Рада подняла налоги на топливо и часть винной продукции. Акциз на вина поднялся в 1.5 раза. Акциз на горючее поднимается с 213 евро за тонну до 359 евро за тонну. Экономист Даниил Монин высказал свое мнение о повышении акцизов и о том, как эта ситуация повлияет на курс гривны.

По его словам, поднятие растянуто до 2028 года и первое повышение будет уже с 1 сентября.

"Первое повышение я так понял будет с 1 сентября. Акциз будет уже 242,6 евро за тонну. То есть с первого сентября повышение акциза примерно на 13%. С первого января 2025 года акциз на горючее будет уже 271,7 евро за тонну. Это уже +27%", – говорит он.

Также Монин отметил, что следует учитывать планы властей по бюджетной декларации со средним курсом 45 гривен доллар или 49 гривен евро. При таком развитии событий поднятие акциза на топливо будет еще больше.

"При текущих 45 гривнах евро общее повышение акцизов на топливо в 2025 году в гривнах ожидается на 38%", - добавляет экономист.

К слову, с 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное горючее вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро.

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды горючего установят следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.

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