На суде он отрицал свою вину, утверждая, что понятия не имеет, почему его обвиняют в мошенничестве.

Сообщается, что во Львове осудили бывшего следователя, который подделав документы, взыскал с государства более 300 тысяч гривен. Стало известно, как именно мужчина придумал свою схему незаконного заработка. Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова. На суде мужчина вину категорически возражал.

По данным суда, до 2009 года мужчина работал оперуполномоченным сектора Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Сыховского районного отдела ЛГУ ГУ МВД во Львовской области. После увольнения он решил получить единовременную денежную помощь из-за частичной потери трудоспособности.

Эксследователь вместе с неизвестными лицами подделал документы, подтверждающие его пребывание в больнице. В результате он получил документы, удостоверяющие 45% утраты профессиональной дееспособности.

Таким образом, мужчина получил 301050 гривен помощи. На суде он отрицал свою вину, утверждая, что действительно лечился в медицинских учреждениях и не понимает, почему его обвиняют в мошенничестве.

Суд, проанализировав материалы дела, признал бывшего правоохранителя виновным по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 190 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока, а также обязали вернуть государству 301050 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, командир судна ВМС может сесть в тюрьму на 10 лет.

Как сообщала Politeka, в Украине произошел конфликт между волонтером и представителями ТЦК.

Также Politeka писала, что арестован действующий нардеп.