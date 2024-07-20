Директор Территориального центра социального обслуживания Святошинского района Киева начал сам начислять премии уже через месяц после назначения на должность. Чиновник "вознаграждал" себя за выполнение "особо важных задач" и личную инициативу в улучшении работы подразделений центра. За несколько месяцев он таким образом получил 145 тысяч гривен премий. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Известно, что 35-летний мужчина был назначен директором Территориального центра социального обслуживания Святошинского района в феврале 2023 года по результатам конкурса.
Через месяц после назначения он стал регулярно начислять себе премии. Без согласования со Святошинской райадминистрацией он оформлял денежные поощрения за "выполнение особо важных задач" и "личную инициативу по улучшению деятельности подразделений центра".
Таким образом, за несколько месяцев чиновник получил 145 тысяч гривен премий.
Правоохранители разоблачили злоумышленника. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, что нанесло значительный ущерб государству.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на такой же срок. Чиновнику также грозит штраф от 250 до 750 тысяч рублей.
Обвинительный акт по этому делу уже направлен в суд. Расследование продолжается.
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