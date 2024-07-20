В Киеве чиновник насчитал 145 тысяч гривен премии себе.

Директор Территориального центра социального обслуживания Святошинского района Киева начал сам начислять премии уже через месяц после назначения на должность. Чиновник "вознаграждал" себя за выполнение "особо важных задач" и личную инициативу в улучшении работы подразделений центра. За несколько месяцев он таким образом получил 145 тысяч гривен премий. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Известно, что 35-летний мужчина был назначен директором Территориального центра социального обслуживания Святошинского района в феврале 2023 года по результатам конкурса.

Через месяц после назначения он стал регулярно начислять себе премии. Без согласования со Святошинской райадминистрацией он оформлял денежные поощрения за "выполнение особо важных задач" и "личную инициативу по улучшению деятельности подразделений центра".

Таким образом, за несколько месяцев чиновник получил 145 тысяч гривен премий.

Правоохранители разоблачили злоумышленника. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, что нанесло значительный ущерб государству.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на такой же срок. Чиновнику также грозит штраф от 250 до 750 тысяч рублей.

Обвинительный акт по этому делу уже направлен в суд. Расследование продолжается.

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