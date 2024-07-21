Печеный чеснок, приготовленный по этому рецепту, может стать дополнением любых блюд – это очень вкусно.

К хлебчику такой печной чеснок просто идеальный! Кроме того, запеченный чеснок идеально дополнит пасту, паштеты, курицу и многие другие блюда.

Как запечь чеснок так, чтобы он был нежным и ароматным, рассказала опытная хозяйка и автор популярного блога «Полезные полезности» Екатерина Мазурец.

«Этот печеный чеснок, это что-то невероятное, его можно добавлять во все на свете!», - уверяет Екатерина.

Например, смазать кусочек свежего хлеба или добавить в макароны.

«Или замораживаем и выкладываем на свежеприготовленные стейки. Это очень и очень вкусно», – уверяет Екатерина.

Как вкусно запечь чеснок.

Итак, от неочищенной головки чеснока необходимо отрезать верхнюю часть. Выкладываем чеснок на противень и каждую головку поливаем оливковым маслом, добавляем соль. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов.

Чеснок будет печься примерно час.

Как вкусно запечь чеснок.

Когда чеснок спечется, выжимаем зубчики и добавляем в 200 г сливочного масла. Также добавляем соль и перемешиваем до нежной консистенции.

«Количество печеного чеснока регулируем по собственному вкусу. По рецепту 1 столовая ложка, я беру больше, потому что нравится более концентрированный вкус», – рассказала хозяйка.

Как вкусно запечь чеснок.

Перед подачей на стол такое чесночное масло на хлебчике можно украсить зеленью.

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