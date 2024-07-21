К хлебчику такой печной чеснок просто идеальный! Кроме того, запеченный чеснок идеально дополнит пасту, паштеты, курицу и многие другие блюда.
Как запечь чеснок так, чтобы он был нежным и ароматным, рассказала опытная хозяйка и автор популярного блога «Полезные полезности» Екатерина Мазурец.
«Этот печеный чеснок, это что-то невероятное, его можно добавлять во все на свете!», - уверяет Екатерина.
Например, смазать кусочек свежего хлеба или добавить в макароны.
«Или замораживаем и выкладываем на свежеприготовленные стейки. Это очень и очень вкусно», – уверяет Екатерина.
Как вкусно запечь чеснок.
Итак, от неочищенной головки чеснока необходимо отрезать верхнюю часть. Выкладываем чеснок на противень и каждую головку поливаем оливковым маслом, добавляем соль. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов.
Чеснок будет печься примерно час.
Как вкусно запечь чеснок.
Когда чеснок спечется, выжимаем зубчики и добавляем в 200 г сливочного масла. Также добавляем соль и перемешиваем до нежной консистенции.
«Количество печеного чеснока регулируем по собственному вкусу. По рецепту 1 столовая ложка, я беру больше, потому что нравится более концентрированный вкус», – рассказала хозяйка.
Как вкусно запечь чеснок.
Перед подачей на стол такое чесночное масло на хлебчике можно украсить зеленью.
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