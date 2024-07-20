На одном из контрольно-пропускных пунктов в Закарпатье произошло чрезвычайное событие, во время которого ранен один из пограничников.

В четверг, 18 июля, житель села Буштыно в Закарпатье решил, что правила не для него, и не выполнил требования правоохранителей об остановке, ведя себя агрессивно и пытаясь скрыться.

61-летний мужчина создал настоящую сцену на КПП, о чем сообщает издание Mukachevo.net .

"После блокировки автомобиля, нарушитель закрылся в салоне и из-за приоткрытого окна спорил с пограничниками, называя их действия незаконными. Он мешал другим участникам дорожного движения, спорил с водителями и пассажирами других авто, вызвал полицию. Когда прибыла следственно-оперативная группа, он отказался с им общаться", — пишет издание. Видео инцидента опубликовал журналист Виталий Глагол.

Сообщается, что пограничники пытались задержать нарушителя, применив физическую силу и средства со слезоточивыми веществами.

"Несмотря на это, водитель не покидал салон автомобиля, вытащил нож и размахивал им, ранив пограничника, ранее вернувшегося из двух боевых ротаций из Донбасса без царапины. Мужчина отказывался от медицинской помощи и сначала не принимал воду, которую предлагали пограничники, считая ее отравленной". ", - сообщила прессслужба западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. В конце концов мужчину удалось задержать, применив физическую силу и наручники. На это ушло около трех часов.

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