Кабинет министров на заседании 18 июля принял законопроект, предусматривающий повышение некоторых налогов и сборов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Согласно тексту законопроекта, опубликованному в Telegram нардепом Ярославом Железняком, в перечне налогов и сборов, которые планируют повысить, есть изменение необлагаемой налогом стоимости почтовых отправлений.

"Правительство только одобрило Закон об изменениях в Бюджет 2024 года с повышением расходов на 500 млрд и Налоговые изменения на 140 млрд грн. Кстати, в законопроекте о повышении налогов от Правительства будут изменения по налогообложению почтовых посылок. Отправки не будут облагаться НДС до 45 евро (вместо 150 евро, как сейчас). И это не все", - написал Ярослав Железняк. Проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период военного положения» предусматривает отмену положения, согласно которому операции по ввозу товаров стоимостью до 150 евро не облагаются НДС (кроме случаев, когда сумма товаров для одного получателя - физического лица в одной депеше от одного отправителя физического лица в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика не превышает эквивалент 45 евро.

Какие налоги и сборы планируют повысить:

Военный сбор:

Ставка военного сбора увеличивается до 5% на доходы согласно статье 163 Налогового кодекса.

Юридические лица обязаны платить 1% доходов, полученных от любой деятельности.

Для физических лиц-предпринимателей, избравших первую, вторую и четвертую группы единого налога, установлена ​​ставка 5% от суммы, равная двум минимальным заработным платам в месяц. Для ФЛП третьей группы ставка будет составлять 1% от дохода.

Военный сбор в 5% устанавливается на операции с банковскими металлами.

Установлена ​​ставка 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней.

На легковые автомобили вводится военный сбор в 15% от их стоимости.

5% военного сбора будет взиматься с дохода от продажи недвижимого имущества (один объект в течение отчетного года).

Поставщики электронных коммуникационных услуг должны платить 5% дохода, полученного от конечных пользователей.

Авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий:

Предприятия, занимающиеся розничной торговлей горючим, должны ежемесячно уплачивать авансовые взносы в размере 0,5 минимальной заработной платы за кубический метр резервуаров для хранения горючего.

Акцизный налог:

Предложено ввести специфическую ставку акцизного налога в размере 0,1 евро за литр напитка.

Источник: informator

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