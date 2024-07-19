В Интернете распространилось видео инцидента в одном из торгово-развлекательных комплексов и супермаркетов Одессы, где мужчина, страдающий эпилепсией, попал в неприятную ситуацию. По записям автора видео, военные увезли ее родственника, несмотря на его состояние здоровья.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчине стало плохо во время пребывания в ТЦК. Он сидит на лавочке, а военные пытаются его поддержать. Автор отмечает, что мужчина является ее родственником и его забрали из дома.

"Отойдите от него! Вы знали, что он эпилептик? Вы его в таком состоянии уносите?" — кричит женщина на видео, обращаясь к военным. Впоследствии ей запретили продолжать съемку и закрыли отверстие в заборе, угрожая полицейским вмешательствам.

Также на записи слышен разговор двух женщин, родственников других призывников, которых также отвезли в ТЦК. Одна из женщин возмущена тем, что ее родственник попал на улицу во время комендантского часа из-за своих алкогольных искушений.

По словам автора видео, мужчину забрали из дома, однако он сам открыл дверь военным. Другая женщина добавила, что это частный сектор и виноватый в этом мужчина.

"А этого из дома забрали. Он сам дверь открыл, кто же знал. Люди назвались участковым. А ведь это частный сектор.. Ну сам виноват", — отметила одесситка.

В конце видео становится видно, что состояние военнообязанного ухудшается до той степени, что он потерял сознание. На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу.

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