Правительство приняло законопроект о повышении ставок военного сбора на ввозимые в Украину и впервые зарегистрированные легковые авто.

Цены на новые и б/у автомобили из-за границы ожидают повышений на 15%, если будет принят правительственный законопроект о введении военного сбора. Инициатива предусматривает повышение ставок военного сбора на разные товары, в частности, на импортируемые в Украину и впервые зарегистрированные легковые автомобили.

По словам нардепа Ярослава Железняка , правительство предлагает этот шаг с целью сбора дополнительных 140 миллиардов гривен в государственный бюджет. Законопроект предусматривает обязательную оплату военного сбора в размере 15% от стоимости легкового автомобиля при его первой регистрации в Украине, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, например, автомобили для лиц с инвалидностью.

Необходимость такого шага обусловлена ​​привлечением дополнительных средств в бюджет, хотя при рассмотрении в парламенте возможны внесения изменений в законопроект, касающийся особых категорий товаров, таких как автомобили для ВСУ, электромобили и другие.

Закон вступит в силу после подписания президентом и может вступить в силу уже в 2024 году. Следует ожидать, что эта инициатива сначала приведет к увеличению активности на рынке автомобилей, а впоследствии может повлиять на его стабильность, аналогично ситуации с "нулевым растаможиванием" в 2022 году.

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