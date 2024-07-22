В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом быстрого и простого салата в банке, который отлично хранится и идеально подходит для тех, кто берет еду с собой на работу, для пикников или оригинального оформления праздничного стола.

Ингредиенты для заправки:

20 мл оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Сок половины лайма

Ингредиенты для салата:

40 г томатов черри

60 г консервированной кукурузы

60 г консервированных красных бобов

15 г красного лука

50 г сыра типа фета

10 г зелени (кинза)

25 г салата Ромен

Приготовление:

В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок половины лайма, соль и перец. Хорошо перемешайте. На дно чистой стеклянной банки вылейте приготовленную заправку. Следующим слоем выложите томаты черри, разрезанные на половинки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Затем добавьте консервированную кукурузу. Следующим слоем выложите консервированные красные бобы. Добавьте нарезанный тонкими кольцами красный лук. Сверху положите кусочки сыра фета.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, далее добавьте измельченную кинзу. Завершите слоями листьев салата Ромен, нарезанных или рваных руками. Закройте банку крышкой и храните в холодильнике до подачи.

Перед подачей аккуратно встряхните банку, чтобы заправка равномерно распределилась по всему салату, или выложите содержимое банки в миску и перемешайте, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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