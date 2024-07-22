В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом быстрого и простого салата в банке, который отлично хранится и идеально подходит для тех, кто берет еду с собой на работу, для пикников или оригинального оформления праздничного стола.
Ингредиенты для заправки:
- 20 мл оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- Сок половины лайма
Ингредиенты для салата:
- 40 г томатов черри
- 60 г консервированной кукурузы
- 60 г консервированных красных бобов
- 15 г красного лука
- 50 г сыра типа фета
- 10 г зелени (кинза)
- 25 г салата Ромен
Приготовление:
В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок половины лайма, соль и перец. Хорошо перемешайте. На дно чистой стеклянной банки вылейте приготовленную заправку. Следующим слоем выложите томаты черри, разрезанные на половинки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Затем добавьте консервированную кукурузу. Следующим слоем выложите консервированные красные бобы. Добавьте нарезанный тонкими кольцами красный лук. Сверху положите кусочки сыра фета.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, далее добавьте измельченную кинзу. Завершите слоями листьев салата Ромен, нарезанных или рваных руками. Закройте банку крышкой и храните в холодильнике до подачи.
Перед подачей аккуратно встряхните банку, чтобы заправка равномерно распределилась по всему салату, или выложите содержимое банки в миску и перемешайте, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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