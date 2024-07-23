Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как сделать идеальный перекус для близких и себя на выходные.

На этот раз у себя в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простым и быстрым рецептом теста и томатного соуса для пиццы. Рецепт рассчитан на три пиццы.

Ингредиенты для теста:

330 г теплой воды

20 г меда или сахара

10-12 г свежих дрожжей

7 г соли

500 г муки

20 г оливкового масла

Растворите дрожжи и мед (или сахар) в теплой воде. Оставьте на 15 минут. Добавьте просеянную муку и замешайте тесто. Вмешайте оливковое масло. Накройте тесто полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Мокрыми руками сложите тесто вчетверо и снова накройте. Повторите процедуру несколько раз. Когда тесто хорошо подойдет, разделите его на три части, сформируйте из них шарики и дайте им отдохнуть еще 15 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на измельченной кукурузной крупе сформируйте коржи диаметром около 30 см. Выложите основы для пиццы на пергамент.

800 г томатов в собственном соку

1 луковица

2-4 зубчика чеснока

50 г оливкового масла

Соль, перец, сухой орегано, чабрец и розмарин по вкусу

Приготовление томатного соуса:

Нарежьте лук произвольными кусочками и слегка обжарьте с добавлением оливкового масла. Добавьте измельченный чеснок, томаты и специи. Готовьте на малом огне в течение 20 минут.

Готовый соус протрите через сито или перебейте блендером для получения однородной консистенции. На каждый корж выложите по 120 г томатного соуса и 100 г моцареллы.

Выпекайте в максимально разогретой духовке до румяности (около 12-14 минут), делится "Мастер Шеф" Ярославский.

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