На этот раз у себя в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простым и быстрым рецептом теста и томатного соуса для пиццы. Рецепт рассчитан на три пиццы.
Ингредиенты для теста:
- 330 г теплой воды
- 20 г меда или сахара
- 10-12 г свежих дрожжей
- 7 г соли
- 500 г муки
- 20 г оливкового масла
Растворите дрожжи и мед (или сахар) в теплой воде. Оставьте на 15 минут. Добавьте просеянную муку и замешайте тесто. Вмешайте оливковое масло. Накройте тесто полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Мокрыми руками сложите тесто вчетверо и снова накройте. Повторите процедуру несколько раз. Когда тесто хорошо подойдет, разделите его на три части, сформируйте из них шарики и дайте им отдохнуть еще 15 минут.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на измельченной кукурузной крупе сформируйте коржи диаметром около 30 см. Выложите основы для пиццы на пергамент.
- 800 г томатов в собственном соку
- 1 луковица
- 2-4 зубчика чеснока
- 50 г оливкового масла
- Соль, перец, сухой орегано, чабрец и розмарин по вкусу
Приготовление томатного соуса:
Нарежьте лук произвольными кусочками и слегка обжарьте с добавлением оливкового масла. Добавьте измельченный чеснок, томаты и специи. Готовьте на малом огне в течение 20 минут.
Готовый соус протрите через сито или перебейте блендером для получения однородной консистенции. На каждый корж выложите по 120 г томатного соуса и 100 г моцареллы.
Выпекайте в максимально разогретой духовке до румяности (около 12-14 минут), делится "Мастер Шеф" Ярославский.
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