Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк у себя в Instagram показала, как приготовить украинский мясной хлебец "Фальшивый заяц".
Готовится "Фальшивый заяц" очень просто, и это блюдо может стать интересной альтернативой котлетам и колбасе. Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- свинина - 250 г
- говядина – 250 г
- молоко - 50 г
- яйца – 4 шт. (три отвариваем вкрутую, а одно сырое в фарш)
- лук репчатый – 1 шт.
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- мускатный орех - щепотка
- растительное масло
- кетчуп – 1 ст.л.
Свинину и говядину звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает произвольными кусками и пропускает дважды через мясорубку. К мясу добавляем молоко, перемешиваем и отправляем на час в холодильник.
Лук "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк натирает на мелкой терке и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости.
Фарш хорошо отбиваем руками и смешиваем до однородности с жареным луком, яйцом, панировочными сухарями, солью, перцем и мускатным орехом.
На пищевую пленку "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк выкладывает фарш и формирует "зайца", пряча внутрь очищенные отварные яйца, как на видео.
Мясной хлебец перекладываем на противень с пергаментом, сверху немного смазываем растительным маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. После этого смазываем зайца сверху кетчупом и отправляем в духовку еще на 10 минут до румяности.
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