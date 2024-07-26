Участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом мясного украинского блюда, которое подойдет и для праздничного стола, и каждый день.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк у себя в Instagram показала, как приготовить украинский мясной хлебец "Фальшивый заяц".

Готовится "Фальшивый заяц" очень просто, и это блюдо может стать интересной альтернативой котлетам и колбасе. Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

свинина - 250 г

говядина – 250 г

молоко - 50 г

яйца – 4 шт. (три отвариваем вкрутую, а одно сырое в фарш)

лук репчатый – 1 шт.

панировочные сухари – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

мускатный орех - щепотка

растительное масло

кетчуп – 1 ст.л.

Свинину и говядину звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает произвольными кусками и пропускает дважды через мясорубку. К мясу добавляем молоко, перемешиваем и отправляем на час в холодильник.

Лук "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк натирает на мелкой терке и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости.

Фарш хорошо отбиваем руками и смешиваем до однородности с жареным луком, яйцом, панировочными сухарями, солью, перцем и мускатным орехом.

На пищевую пленку "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк выкладывает фарш и формирует "зайца", пряча внутрь очищенные отварные яйца, как на видео.

Мясной хлебец перекладываем на противень с пергаментом, сверху немного смазываем растительным маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. После этого смазываем зайца сверху кетчупом и отправляем в духовку еще на 10 минут до румяности.

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