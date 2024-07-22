Сырая аджика – это отличный соус к мясу, рыбе, хлебу и любым овощным блюдам, и звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как ее правильно готовить.

На своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась с украинцами рецептом самой вкусной сырой аджики.

"Сделал – и сразу готова к столу", – советует звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить вкусную и пикантную сырую аджику, "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

помидоры – 1,2 кг

перец болгарский – 0,5 кг

острый перец чили – 100 г

чеснок – 100 г

соль – 80 г

уксус – 150 г

укроп – по вкусу

Чистим чеснок. Томаты звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает и зачищает их от "гузичек". Болгарский перец и чили зачищаем от семян и тоже нарезаем. Но если хотите более пикантного вкуса, то можно оставить семена в одном перчике чили.

Все овощи пропускаем через мясорубку. К этой овощной массе добавляем мелко нарезанный укроп, соль, вливаем уксус, перемешиваем до однородности – и аджика готова.

Готовую аджику "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк разливает в банки, и ее можно подавать на стол хоть сразу. В комментариях подписчики участницы "Мастер Шеф" также поделились отличным лайхаком, благодаря которому сырую аджику можно дольше хранить.

"Чтобы дольше хранилась аджика в холодильнике, я добавляю корень хрена также на мясорубку", – отметила подписница.

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