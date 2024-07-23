Если вы любите есть яичницу или омлет на завтрак, то обязательно попробуйте этот рецепт, в котором идеально соединились яйца и рататуй.

Украинская кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась оригинальным рецептом летней яичницы с овощами и сыром.

"Яичница Рататуй - ваш любимый завтрак этим летом!!!! Не верите? Приготовьте! Невероятная вкусняшка и только польза!", - советует кулинар.

Точная граммовка для этого рецепта не нужна. Нам понадобятся такие ингредиенты: яйца, лук, сладкий перец, кабачок, баклажан, помидор, чеснок, сыр (блогерка взяла моцареллу и фету), соль, черный молотый перец и любимые специи.

Лук, перец, кабачок и баклажан нарезаем по своему вкусу. Татьяна Юшина нарезала лук полукольцами, кабачок и баклажан – слайсами, а перец – брусочками.

На разогретой сковороде с растительным маслом сначала обжариваем лук. Далее добавляем перец, кабачок, баклажан и продолжаем жарить. К обжаренным овощам добавляем измельченный помидор, чеснок, соль и перец по вкусу и тушим все вместе примерно 10 минут.

Яйца размешиваем до однородности. Готовые овощи выкладываем в форму для запекания, заливаем яйцами, а сверху посыпаем моцареллой и фетой. Кулинар также посыпала сверху немного орегано.

Запекаем яичницу-рататуй в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-30 минут, чтобы яйца приготовились, а сыр расплавился.

"Попробуйте эту нереальную вкуснятину!", - подчеркнула кулинар.

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