Украинцам рассказали, кто из них летом может получить одноразовую выплату от 300 до 3000 гривен.

Летом 2024 года некоторые украинские пенсионеры должны получить единовременную денежную помощь, размер которой составляет от 300 до 3000 гривен.

Кто имеет право на выплату

Единовременное пособие предусмотрено гражданам с инвалидностью, тех, кто

Сумма выплаты будет зависеть от группы инвалидов

3100 гривен – для I группы инвалидов

2900 гривен – для ІІ группы инвал

2700 гривен – для III группы инвалидности

Важно! Лица с особыми услугами

некоторые основные выплаты, некоторые категории получают дополнительно 1000 гривен:

Участники боевых действий пострадали участники Революции Достоинства.

Бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и

Дети, родившиеся в указанных местах.

Также по 650 гривен получают следующие категории граждан:

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитников Украины.

Жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью из-за войны, не объединившихся во второе.

Жены (мужчины) умерших участников боевых действий, войны и жертв нацистских преследований, признанных лиц с инвалидностью от заболевания, трудового увечья или по другим причинам, не объединившимся во второе.

Эти выплаты являются поддержкой для тех, кто понес существенные потери и ресурсы, и призванные помогут обеспечить их потребности.

Источник: 24 канал

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