Летом 2024 года некоторые украинские пенсионеры должны получить единовременную денежную помощь, размер которой составляет от 300 до 3000 гривен.
Кто имеет право на выплату
Единовременное пособие предусмотрено гражданам с инвалидностью, тех, кто
Сумма выплаты будет зависеть от группы инвалидов
- 3100 гривен – для I группы инвалидов
- 2900 гривен – для ІІ группы инвал
- 2700 гривен – для III группы инвалидности
Важно! Лица с особыми услугами
некоторые основные выплаты, некоторые категории получают дополнительно 1000 гривен:
- Участники боевых действий пострадали участники Революции Достоинства.
- Бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и
- Дети, родившиеся в указанных местах.
Также по 650 гривен получают следующие категории граждан:
- Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитников Украины.
- Жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью из-за войны, не объединившихся во второе.
- Жены (мужчины) умерших участников боевых действий, войны и жертв нацистских преследований, признанных лиц с инвалидностью от заболевания, трудового увечья или по другим причинам, не объединившимся во второе.
Эти выплаты являются поддержкой для тех, кто понес существенные потери и ресурсы, и призванные помогут обеспечить их потребности.
Источник: 24 канал
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