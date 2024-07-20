Летом 2024 года некоторые украинские пенсионеры должны получить единовременную денежную помощь, размер которой составляет от 300 до 3000 гривен.

Кто имеет право на выплату

Единовременное пособие предусмотрено гражданам с инвалидностью, тех, кто

Сумма выплаты будет зависеть от группы инвалидов

  • 3100 гривен – для I группы инвалидов
  • 2900 гривен – для ІІ группы инвал
  • 2700 гривен – для III группы инвалидности

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Важно! Лица с особыми услугами

некоторые основные выплаты, некоторые категории получают дополнительно 1000 гривен:

  • Участники боевых действий пострадали участники Революции Достоинства.
  • Бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и
  • Дети, родившиеся в указанных местах.

Также по 650 гривен получают следующие категории граждан:

  • Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитников Украины.
  • Жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью из-за войны, не объединившихся во второе.
  • Жены (мужчины) умерших участников боевых действий, войны и жертв нацистских преследований, признанных лиц с инвалидностью от заболевания, трудового увечья или по другим причинам, не объединившимся во второе.

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Эти выплаты являются поддержкой для тех, кто понес существенные потери и ресурсы, и призванные помогут обеспечить их потребности.

Источник: 24 канал

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