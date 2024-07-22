Юрист объяснил, как будут наказывать уклонистов, у которых нет денег и имущества.

Военнообязанные, не обновившие свои данные, могут быть привлечены к административной ответственности со штрафом от 17 000 до 25 500 гривен. Штраф взимается даже с тех, кто не работает и не имеет имущества. Об этом сообщает юрист Дмитрий Франчук в интервью "РБК-Украина". Он сообщает, что есть четкий алгоритм взыскания штрафов с официально нетрудоспособных лиц.

Сначала ТЦК и СП пытаются взыскать штраф с банковского счета военнообязанного. Если средств на счете нет, ТЦК и СП могут передать в суд для взыскания штрафа с имущества. Если имущества нет, привлечь к ответственности будет труднее.

Для лиц без доходов и официального места работы существует несколько способов принудительного взыскания штрафов.

Одним из механизмов является принудительное исполнение. Исполнительная служба может наложить арест на имущество должника, включая транспортные средства, недвижимость и другие ценности. За исключением последнего имущества исполнительная служба может использовать другие меры.

Если у должника есть банковские счета, на них можно наложить арест, и стоимость с них может быть взыскана на другое государство.

Исполнительная служба также может ограничить некоторые права должника, например право на выезд за границу. Возможно наложение на социальные выплаты, хотя некоторые из них, такие как пособие на детей и пенсии по возрасту, не могут быть арестованы.

В случае несостоятельности уплатить штраф должнику могут назначить общественные работы в качестве альтернативы денежному штрафу.

"Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности", - подчеркивает Франчук.

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