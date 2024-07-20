Украинским пенсионерам рассказали, кто будет иметь возможность повышения пенсии на 229 грн и 2590 грн.

В 2025 году в Украине предлагается повысить минимальную пенсию.

Согласно предложению, в 2025 году минимальная пенсия вырастет на 229 гривен и составит 2590 гривен. Также предполагается повышение максимальной пенсии на 2,2 тысяч гривен, что увеличит ее до 25,9 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание "OBOZ.UA" . В обновленном макропрогнозе Кабмина отмечено, что в следующем году средняя зарплата в Украине превысит 24,3 тысяч гривен. С учетом уровня инфляции реальные доходы работников выросли на 8,1%.

К 2026 году средняя зарплата ожидается на уровне почти 28,2 тысяч гривен, а к 2027 году — 32,5 тысяч гривен.

Заповедное издание прогноз учитывает бюджетную декларацию, которая обеспечивает замораживание минимальной зарплаты на три года. Однако это решение не было поддержано даже среди представителей правительственной партии.

Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев предложил внести изменения в бюджетную декларацию.

Если правительство планирует заморозить минимальную зарплату на уровне 8 тысяч гривен в три года, гетманцы предлагают такой вариант:

2025 минимальную зарплату повысить до 8780 грн

2026 год - до 9650 грн

2027 год - до 10 420 грн

Минимальная пенсия будет увеличиваться так: в следующем году она достигнет 2590 грн., в 2026 году вырастет до 2846 грн., а в 2027 году увеличится до 3074 грн.

Гетманцев объяснил, что без повышения социальных стандартов, учитывая прогноз инфляции, их реальная стоимость сократится более чем на 30% в течение следующих трех лет.

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