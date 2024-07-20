В Укргидрометцентре рассказали о том, какой будет погода в эти выходные.

На выходных 20 и 21 июля температура в Украине кое-где снизится, но в целом останется высокой. В воскресенье погоду освежают дожди в западных.

Такой прогноз предоставили в Укргидрометцентре . По данным синоптиков, в субботу и воскресенье будет преобладать сухая и солнечная погода, только в воскресенье ожидаются кратковременные дожди в Закарпатье, Ивано-Франковской, Буковиной, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Прогноз погоды на субботу, 20 июля

В субботу температура воздуха в ряде областей будет комфортной +25...+28 градусов, в том числе в западных и северных регионах.

У центральных, восточных и южных особенностей жара будет продолжаться: температура подъема поднимется до +29...+35, больше всего будет на Херсонщине, ожидается +34...+36.

Прогноз погоды на воскресенье, 21 июля

В воскресенье днем ​​и ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди в нескольких западных областях, в частности, на Закарпатье, Ивано-Франковской, Буковиной, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. Днем там повышается до +23…+28 градусов.

На остальной территории сохранится сухая и солнечная погода. На севере температура достигает +28…+29 градусов, на юге удерживать высокие температуры до +36, на востоке до +33…+34 градусов.

Ранее Politeka также писала о погоде на ближайшие десять дней.

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