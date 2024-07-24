Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась своим простым и вкусным рецептом рубленых куриных котлет, которые получаются сочными и аппетитными даже в холодном виде.

Для приготовления куриных котлет потребуются ингредиенты:

600 г куриного филе

100 г твердого сыра

100 г сметаны с жирностью 10% (можно заменить на йогурт)

1 яйцо

Соль по вкусу

Подсолнечное рафинированное масло для жарки

Куриное филе следует нарезать как можно мельче, а сыр натереть на мелкой терке. Смешайте нарезанную курицу, тертый сыр, яйцо, сметану или йогурт и добавьте соль по вкусу, делится "Мастер Шеф" Глинская. Можно также добавить любимые специи для дополнительного аромата. Все ингредиенты тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Елизавета Глинская подчеркивает, что для того, чтобы котлеты получились нежными и сочными, необходимо обязательно добавлять сметану или йогурт.

Руками сформируйте небольшие котлетки, слегка приплюснув их, чтобы они быстрее прожарились. Обжаривайте котлеты на разогретой сковороде с подсолнечным маслом на среднем огне до золотистой корочки, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

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