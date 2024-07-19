В пятницу, 19 июля, в Одессе возник конфликт между прохожими и стражами порядка при попытке задержать мужчину, которого заподозрили в уклонении от мобилизации. Толпа пыталась помешать патрульному, поэтому один из них произвел предупредительные выстрелы в воздух.

Инцидент произошел утром на рынке Привоза, в сети уже появилась видеозапись с места событий. В Национальной полиции сообщили , что обстоятельства происшествия расследуются.

По словам очевидцев, полицейские пытались остановить мужчину на блокпосту возле Старосенной площади, но он не подчинился и продолжил движение.

"Его удалось остановить на Привозе. Во время проверки оказалось, что мужчина уклоняется от мобилизации. Попробовали его задержать, но толпа заблокировала полицейское авто, поэтому один из полицейских произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух", - пишет местное издание "Думская".

В Патрульной полиции Одессы сообщили, что на месте происшествия работали дополнительные наряды полиции во главе с руководством ОП №2 райуправления №1.

«Во время преследования патрульным вероятного нарушителя на рынке Привоз возник конфликт с прохожими: группа лиц пыталась помешать полицейским. В результате толкотни на патрульном разорвали форменную одежду. В ответ патрульный фактически предупредил выстрел в атмосферу», – объяснили в НПУ.

Все участники инцидента находятся в отделе полиции, продолжается проверка.

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