Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом идеальных глазированных сырков с клубничной начинкой, которые можно легко приготовить в домашних условиях.
Для приготовления понадобятся:
- 140 г клубники (свежей или мороженой)
- 10 г кукурузного крахмала
- 15 г сахара
- 10 г лимонного сока
Клубнику нужно перебить в пюре с помощью погружного блендера и смешать в сотейнике с лимонным соком, сахаром и крахмалом. Постоянно помешивая, довести смесь до кипения и проварить её ещё около 30-40 секунд, чтобы крахмал заварился, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Готовую начинку переложить в другую посуду для быстрого остывания, накрыть плёнкой "в контакт" и оставить остывать. Охлаждённую начинку переложить в кондитерский мешок без насадки.
Для сырной массы понадобятся:
- 700 г творога (5-9% жирности)
- 100 г сахарной пудры
- Ванильный сахар по вкусу
- 100 г сливочного масла (комнатной температуры)
Смешать все ингредиенты и пробить погружным блендером до однородности. Готовую творожную массу также выложить в кондитерский мешок, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.
С помощью пищевой плёнки сформировать сырки с полоской клубничной начинки внутри. Для застывания отправить сырки на 2 часа в морозилку.
Для шоколадной глазури понадобятся:
- 150 г черного шоколада
- 150 г молочного шоколада
- 2 ст. л. растительного масла
Шоколад растопить вместе с растительным маслом на паровой бане или в микроволновке, перелить в высокий стакан для удобства глазирования.
Подмороженные сырки достать из плёнки, накалывать на шпажку и быстро погружать в глазурь. После того, как глазурь станет матовой, снять сырок со шпажки. В процессе глазирования глазурь может потребоваться немного подогревать, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Готовые глазированные сырки оставить в холодильнике до полного размораживания и охлаждения.
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