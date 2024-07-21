Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом идеальных глазированных сырков с клубничной начинкой, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

Для приготовления понадобятся:

140 г клубники (свежей или мороженой)

10 г кукурузного крахмала

15 г сахара

10 г лимонного сока

Клубнику нужно перебить в пюре с помощью погружного блендера и смешать в сотейнике с лимонным соком, сахаром и крахмалом. Постоянно помешивая, довести смесь до кипения и проварить её ещё около 30-40 секунд, чтобы крахмал заварился, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Готовую начинку переложить в другую посуду для быстрого остывания, накрыть плёнкой "в контакт" и оставить остывать. Охлаждённую начинку переложить в кондитерский мешок без насадки.

Для сырной массы понадобятся:

700 г творога (5-9% жирности)

100 г сахарной пудры

Ванильный сахар по вкусу

100 г сливочного масла (комнатной температуры)

Смешать все ингредиенты и пробить погружным блендером до однородности. Готовую творожную массу также выложить в кондитерский мешок, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

С помощью пищевой плёнки сформировать сырки с полоской клубничной начинки внутри. Для застывания отправить сырки на 2 часа в морозилку.

Для шоколадной глазури понадобятся:

150 г черного шоколада

150 г молочного шоколада

2 ст. л. растительного масла

Шоколад растопить вместе с растительным маслом на паровой бане или в микроволновке, перелить в высокий стакан для удобства глазирования.

Подмороженные сырки достать из плёнки, накалывать на шпажку и быстро погружать в глазурь. После того, как глазурь станет матовой, снять сырок со шпажки. В процессе глазирования глазурь может потребоваться немного подогревать, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Готовые глазированные сырки оставить в холодильнике до полного размораживания и охлаждения.

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