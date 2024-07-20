Во время крупной спецоперации, которая проводилась в рамках расследования хищения средств, изъятых на нужды армии, стражи порядка провели 70 обысков и выдвинули 30 осмотров служащим по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Установлено, что к хищению причастны служащие квартирно-эксплуатационных подразделений вместе с представителями коммерческих структур почти во всех регионах страны. Также разоблачены отдельные служащие в небрежном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

"По результатам следственных действий задержаны и сообщается о подозрении 30 лицам, среди которых 15 входят в организованные преступные группы. Среди подозреваемых - 3 руководителя квартирно-эксплуатационных управлений в Харькове, Николаевской области и Днепропетровской области, 7 начальников квартирно-эксплуатационных отделов в Кропивницком Чернигове, Львове, Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур", - говорится в сообщении.

Правоохранители инкриминируют чиновникам растрату и завладение средствами при закупке по завышенным ценам, в частности, топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, а также при проведении строительных работ на военных объектах. Кроме этого, служащим инкриминируют злоупотребление служебным положением, халатное отношение к военной службе, создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней. Одному из подозреваемых – руководителю регионального КЭВ – инкриминировано незаконное приобретение активов на сумму 11,7 млн ​​грн, включая коммерческое имущество, земельные участки и другие активы из-за их оформления на доверенное лицо.

В настоящее время решается вопрос об избрании оцениваемых мер предосторожности. следственные действия продолжаются.

издание.

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