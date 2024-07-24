От лука можно не только плакать, но и превратить его в невероятно вкусную начинку для пирога – кулинар предложила простой и доступный рецепт.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить традиционный швабский пирог с луком, который очень популярен в Германии и Франции.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

сливочное масло (холодное) – 100 г

мука – 200 г

яйцо – 1 шт.

вода (ледяная) – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

Для начинки лукового пирога блогерка использовала:

лук – 600 г

сливочное масло – 50 г

ветчина, бекон или сало – 200 г

яйца – 3 шт.

сметана - 300 г

соль, перец и мускатный орех – по вкусу

Сливочное масло с мукой растираем до состояния крошки. Добавляем яйцо, соль, воду и быстро замешиваем тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник примерно на 20-30 минут.

Репчатый лук нарезаем полукольцами и обжариваем на сливочном масле. Добавляем нарезанный небольшими кусочками бекон или ветчину, соль, перец, обжариваем, а затем оставляем начинку остывать.

Также нужно приготовить заливку: просто смешиваем до однородности яйца, сметану и специи. Когда начинка охладится, смешиваем ее с заливкой.

Охлажденное тесто раскатываем в пласт средней толщины и выкладываем в форму смазанную растительным маслом, формируя аккуратный бортик. Выкладываем на тесто начинку и выпекаем пирог при 180 градусах в течение 40 минут.

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