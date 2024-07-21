В Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" указано, что женщины, которые воспитали ребенка с инвалидностью или усыновили такого ребенка до достижения им шестилетнего возраста, имеют право на преждевременное ухода на пенсию. Об этом сообщили ПФУ.
Женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, могут получить досрочную пенсию при условии, что у них страховой стаж не менее 15 лет.
Если есть документы, подтверждающие усыновление инвалидного ребенка, можно получить досрочную пенсию. Кроме того, родители и опекуны детей с инвалидностью имеют право на прибавку за уход.
Надбавка за уход за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет может назначаться одному из родителей, усыновителю, опекуну или попечителю, которые не работают, не учатся (кроме заочной формы обучения), не проходят службу, не занимают выборную должность и фактически осуществляют уход за такой ребенком.
Прибавка за уход также может быть назначена одному из родителей, усыновителям, опекуну или попечителю, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до его трех лет, в отпуске по беременности и родам или в отпуске без сохранения заработной платы.
Эта надбавка предоставляется в случае, если ребенок с инвалидностью нуждается в домашнем уходе (что подтверждается справкой врачебно-консультативной комиссии), при условии фактического предоставления ухода за ним.
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