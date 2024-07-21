Гороскоп на сегодня составлен астрологами, узнайте прогноз на 21 июля для всех знаков Зодиака

Хотя волнение жизни может замедлиться, достижения кажутся вознаграждающими.

Овен

21 марта – 19 апреля

У вас может быть склонность к созданию красивых вещей сейчас. Даже если вы обычно живете в своей голове, ваша способность к физическому мастерству сегодня получает большой импульс, поэтому вы можете получить более ощутимые результаты, чем обычно, в этой области. Это может принести вам удар позитивного внимания в вашей карьере, но большие преимущества могут быть менее заметны. Если вы увидите, что способны на вещи, о которых вы не думали, это может подтолкнуть вас к расширению того, как вы понимаете себя.

Телец

20 апреля-20 мая

Ваши творческие силы могут приближаться к пику, и сегодня хорошая возможность сформулировать план чего-то, что вы хотели бы создать. При необходимости получите вклад от своих друзей или коллег. На этом этапе вам нужно начать с четкого понимания общей картины. Хотя заполнение конкретных деталей будет важно позже, начинать с вашего фокуса, скорее всего, будет непродуктивно. Вместо этого попытайтесь сформулировать желаемый результат.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сейчас могут быть трудными сложные вопросы, например, определение цели вашей жизни или наследия, которое вы оставите после себя. Однако, когда вы знаете, что вы не одиноки, даже обременительные задачи становятся проще. Начиная с сегодняшнего дня, Венера будет добавлять свою благодать в вашу семейную жизнь в течение следующих нескольких недель, поэтому вы можете почувствовать, что те, кого вы считаете родственниками, на вашей стороне и готовы помочь с тем, что тяготит вас. Вместе справляйтесь с трудностями, пока ваша домашняя команда сильна.

Рак

21 июня-22 июля

Если вы откладывали высказывание чего-то, потому что не знали, как это сказать, не обидев, вам повезло: начиная с сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких недель ваши добрые намерения будут более очевидны в разговоре. Прежде чем указывать на то, что требует улучшения, просто убедитесь, что у вас есть представление о том, как ваша жалоба вписывается в общую картину ситуации. Поделившись этим, вы поможете другому человеку понять, что его не задирают без причины.

Лев

23 июля – 22 августа

Денежные вопросы могут проясниться для вас, начиная с сегодняшнего дня. Хотя вам уже, возможно, платят по крайней мере столько же, сколько вы ожидаете за вашу обычную работу, вы также можете помнить, что налоговые формы часто спрашивают об источниках дохода, отличных от этого. Это может быть очень хорошим временем для вас, чтобы просто сесть и прочитать налоговую форму для финансового вдохновения, поскольку она может показать, что есть дополнительный источник дохода в пределах досягаемости, который вы упустили из виду.

Дева

23 августа – 22 сентября

Вы можете начать выглядеть и чувствовать себя особенно хорошо, когда Венера сегодня входит в ваш знак. Даже если ничего не изменится для вас физически, вы можете хорошо носить свежий заряд уверенности. Когда вы подходите к своим отношениям с этим позитивным отношением к себе, вы можете отстаивать то, что вам нужно. Другие, вероятно, будут уважать вас за вашу ясность и приспосабливаться к вам сверх того, что вы могли бы ожидать. Самая сложная часть этого успеха может заключаться в том, чтобы удивляться, почему вы не увидели, что это возможно, раньше.

Весы

23 сентября – 22 октября

Отдых может быть для вас продуктивным сейчас. Ваша домашняя жизнь и работа могут течь относительно гладко, и в наступившем спокойствии важные драгоценности, которые вы упускали из виду, когда были более заняты, могут подняться в ваше сознание. Это может произойти в процессе сновидения, который переваривает ваши рутинные действия, но это может происходить и во время бодрствования, если вы достаточно тихи. Проведение времени в медитации или простом уединении может быть очень показательным.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Ваша социальная жизнь может начать скакать в ближайшем будущем, но графики могут быстро заполняться. Иногда самая сложная часть общения — найти дату и место, которые подойдут всем. Сегодня прекрасная возможность создать такую ​​инфраструктуру на ближайшие несколько недель, поэтому свяжитесь с друзьями, чтобы узнать, что у них происходит. Планирование того, какое развлечение вы хотите получить, повышает вероятность того, что оно действительно произойдет.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Ваши профессиональные устремления благословлены Венерой, не только сегодня, но и в течение следующих нескольких недель, поэтому начните думать о том, как вы можете оптимизировать это время повышенной видимости. Что может быть наиболее привлекательным в данный момент, так это размышления о том, как вы могли бы быть финансово вознаграждены за новые карьерные достижения. Вы можете даже продолжить мечтать дальше, чтобы подумать о том, как вы могли бы использовать дополнительные деньги, чтобы сделать свою домашнюю жизнь более комфортной. Что бы ни работало для мотивации, просто убедитесь, что вы подкрепляете это действием.

Козерог

22 декабря – 19 января

Расширение горизонтов, будь то физическое или интеллектуальное, может быть благоприятным для вас сейчас. Когда вы начнете открывать для себя новую философию, предмет или культуру, вы можете начать понимать, что, кажется, связываете все, что вы изучаете, со своим собственным личным опытом. Хотя ваш фокус может расширяться со временем, наличие нового словаря для разговора о себе может быть тем, что вам сейчас нужно больше всего, поэтому просто примите это самопоглощение как часть вашего процесса.

Водолей

20 января – 18 февраля

Вы можете обнаружить, что другие возвращают вам долги или возвращают вещи, которые они у вас одолжили, в то время как удачливая Венера освещает для вас вопрос общей собственности. Но не все зависит от Венеры — вы также можете помочь себе, составив список неразрешенных обменов, которые вы можете вспомнить, и запланировав последующие действия по ним. Если другой человек смущен тем, как долго это было, он может почувствовать облегчение, если вы начнете разговор.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Свежая энергия приходит в ваши близкие отношения, начиная с сегодняшнего дня. Хотя потеря себя в каком-либо партнерстве может быть соблазнительной, этот момент просит вас увидеть, как построение связей с другими может помочь вам расти как личности. Один из способов избежать поглощения может заключаться в том, чтобы вы и другой человек взяли на себя обязательство по какому-то делу за пределами отношений. Когда становится ясно, что мир больше, чем вы двое, вы можете сохранять перспективу.

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