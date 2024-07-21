Городнянский районный суд Черниговской области решил, что пенсионер должен вернуть в бюджет сумму выплаты в размере 13 тыс. гривен. Стало известно, за какое нарушение его наказали. Об этом говорится в судебном решении №732/701/24.

Наталья Билозуб, заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области, подала иск в Городнянский районный суд Черниговской области против ответчика с требованием взыскать переплату пенсии в размере 13 020 гривен.

По материалам дела, с 9 февраля 2018 установлена ​​третья группа инвалидности ответчику из-за общего заболевания пожизненным сроком. Во время проверки в марте было установлено, что с 1 октября 2022 он занимался трудоустройством, однако он не сообщил об этом Пенсионный фонд.

В связи с этим выплата пенсии была прекращена с 1 апреля 2023 года и получил неправомерно 13 020 гривен за период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Эта переплата взимается в порядке, поскольку ответчик добровольно не вернул сумму переплаты пенсии.

Необходимо сообщать Пенсионному фонду о следующих изменениях:

Получение нового паспорта при краже или потере старого. Смена фамилии. Изменение идентификационного кода. Трудоустройство. Увольнение с работы. Оформление ФЛП или снятие с учета как предпринимателя. Приобретение или прекращение особого статуса. Выезд за границу на постоянное место жительства.

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