Мужчину сочли годным к мобилизации, ему пытались дать повестку, однако он категорически отказался ее получать.

Мобилизация в Украине продолжается, из-за вторжения России и часть украинцев отказывается от призыва. Недавно в Киеве осудили мужчину, который отказался получать повестку и уклонялся от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда Киева.

По данным суда, мужчину в июне 2023 года сочли годным к мобилизации. В декабре 2023 года мужчине пытались дать повестку, однако он отказался ее получать.

Суд установил, что мужчина трудоспособен, занимается предпринимательской деятельностью, имеет постоянное место жительства и семью, на содержании которой трое детей, в том числе двое малолетних и один с инвалидностью.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что "имеет в содержании жену, ребенка с инвалидностью, и двух малолетних детей", а потому отказался от мобилизации. Он был признан виновным и приговорен к 1 году испытательного срока.

Напомним, что до 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои данные в территориальных центрах комплектования. Проигнорировавшим требование закона грозит административная ответственность. Необновление данных рассматривается как нарушение правил военного учета, за что предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

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