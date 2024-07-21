Совместная операция Службы безопасности и Национальной полиции привела к прекращению деятельности преступной группировки, лидерм которой был украинский мэр.

СБУ и Нацполиция задержали мэра в Одесской области. Сейчас идет расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Подробности сообщили в СБУ.

Совместная операция Службы безопасности и Национальной полиции привела к прекращению деятельности преступной группировки, терроризировавшей жителей Одесщины. Группу возглавлял глава горсовета одного из портовых городов региона.

По данным следствия, члены группировки пытались незаконно захватить местную базу отдыха, расположенную на побережье Черного моря. Они вынудили владелицу рекреационного объекта передать 50% корпоративных прав на базу.

Далее они назначили на руководящий пост своего директора, который начал активно продвигать комплекс на рынке.

В результате совместной операции Службы безопасности и Национальной полиции была прекращена деятельность преступной группировки, терроризировавшей жителей Одесщины. Лидером этой группы оказался мэр одного из портовых городов региона.

По материалам дела, участники группировки поначалу пытались незаконно захватить местную базу отдыха на побережье Черного моря, заставляя владелицу передать им 50% корпоративных прав. После этого они планировали захватить другую половину прав, когда нашли покупателей для комплекса.

Привлекая адвоката, регистраторов и нотариусов, мэр заключил схему для переоформления базы на потенциальных покупателей. Однако стражи порядка задержали мэра при получении 30 тыс. долларов США задатка от покупателей, что свидетельствует о его причастности к преступной схеме.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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