Правительство Украины рассматривает возможность введения военного сбора в размере 15% на новые и б/у автомобили. За данным решением стоит необходимость закрытия бюджетного дефицита на нужды обороны страны. Эта инициатива может привести к сокрушительным последствиям для украинской экономики. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
Согласно проекту закона №11416, зарегистрированному в Верховной Раде 18 апреля, планируется установление 15% сбора на новые и б/у легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации.
Это может оказать существенное влияние на украинский автомобильный рынок, который уже находится в нестабильном состоянии. Увеличение стоимости товаров обычно сдерживает покупателей, и повышение цен на 15% может повлечь за собой значительный спад спроса на автомобили как нового, так и б/у производства.
Сейчас импорт автомобилей в Украину уже затруднен из-за наличных налогов и сборов, таких как пошлина, акциз, НДС и другие сопроводительные расходы. Добавление нового 15% сбора может в дальнейшем усложнить сегмент импорта легковых автомобилей с пробегом.
По результатам исследования, на авторынке уже сейчас сталкиваются с проблемами поставки из-за рисков войны. Дефицит определенных моделей и их версий ограничивает объемы продаж, а прибавка 15% сбора может еще больше снизить продажи новых авто. Также это повлияет на кредитную поддержку, что дополнительно усложнит ситуацию на рынке.
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