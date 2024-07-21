В Украине зарегистрировано значительное количество жалоб по процедурам идентификации и верификации личных данных в банковских учреждениях. Обновление личных данных является законодательным требованием, которое должны выполнять клиенты банков.

Согласно публикации Минфина, один из украинцев, являющийся военнослужащим, высказал жалобу на сложности с обновлением своих личных данных. Он отметил, что не понимает, как правильно заполнить графу "социальный статус", и подчеркнул, что у банка уже есть информация о его доходах.

"Актуализация данных – это требование законодательства. Иметь актуальные данные – значит пользоваться всеми услугами и сервисами банка без ограничений. Мы сделали эту процедуру максимально легкой и доступной, сейчас обновить свои данные можно не выходя из дома в Приват24", – ответили в Приватбанке. .

Банковский эксперт Илья Буцкий рассказывает о различных способах обновления личных данных. Он отмечает, что те, кто не могут воспользоваться мобильными приложениями или онлайн-банкингом, могут лично посетить банк или обратиться в контакт-центр. Другая опция — использование услуг почтовой связи для отправки необходимых документов. Но обновлять их все же нужно.

"В соответствии с требованиями НБУ, банки должны регулярно актуализировать данные клиентов, включая военнослужащих. Несмотря на их статус, военнослужащие также обязаны предоставлять актуальную информацию о себе. Банк обязан предоставить все необходимые разъяснения и помощь в процессе обновления данных", – говорит юрист.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.