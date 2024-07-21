На видеозаписи видно, как сотрудники полиции надели на мужчину наручники, избивали и тащили по земле.

В Одессе произошла инцидентная ситуация с участием полицейских и местных жителей. Правоохранители пытались задержать мужчину, которого подозревали в уклонении от закона, но толпа вступилась за него и заблокировала дорогу полиции. В полиции прокомментировали скандальное событие.

На видеозаписи видно, как сотрудники полиции надели на мужчину наручники, избивали и тащили по земле. В это время женщины, которые были рядом, просили оставить мужчину в покое и всячески поддерживали его. Одна из одесситок вызвала на место бригаду скорой помощи.

"Скорая! Скорая скоро приедет, я вызываю скорую! Полиция затягивает парня в машину. Парень весь в крови. Но подождите, куда вы его грузите? Пусть скорая приедет и присмотрит парня", — кричали из толпы.

В тот момент молодой человек активно противостоял и отказывался от добровольной посадки в служебный автомобиль полиции. Вместо этого полицейские в форме пытались заставить его сесть силовым путем.

В полиции объяснили, что патрульные заметили конфликт между двумя гражданами, которые вели себя агрессивно и высказывались нецензурной лексикой. Когда патрульные приблизились, один из них начал убегать — его догнали на улице Пушкинской. Во время задержания мужчина пытался удалить информацию со своего телефона, продолжал нецензурно высказываться и сопротивлялся. Полицейские применили наручники и доставили его в отделение полиции.

Нарушителю выписали административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП. Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.

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