В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что приготовление курицы с бататом в мультипечи – это отличный способ создать вкусный и полезный ужин с минимальными усилиями.

Ингредиенты:

Курица – 1 шт

Молоко – 200 мл

Яйца – 2 шт

Мука – 150 г

Соль, перец – по вкусу

Паприка, куркума

Сухой чеснок

Батат – 1 кг

Сухари панко – 150 г

Разрежьте курицу на куски, как показано на видео. Отрежьте кончики крыльев и сделайте несколько надрезов на поверхности курицы для лучшего впитывания маринада, советцет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В миске взбейте яйца, добавьте молоко и муку. Перемешайте до однородной массы. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте паприку, куркуму и сухой чеснок. Перемешайте смесь снова, чтобы специи равномерно распределились.

Окуните подготовленную курицу в яичную смесь, убедитесь, что каждый кусок полностью покрыт маринадом. Очистите батат и нарежьте его на брусочки. Размеры должны быть примерно одинаковыми для равномерного приготовления.

В отдельной миске посолите и поперчите батат, добавьте паприку и куркуму по вкусу. Полейте растительным маслом и хорошо перемешайте, чтобы батат был покрыт специями и маслом, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выньте курицу из яичной смеси и обваляйте каждый кусок в сухарях панко, обеспечивая равномерное покрытие. Выложите батат на дно чаши мультипечи. Сверху уложите куски курицы. Установите мультипечь на режим запекания при температуре 180° и готовьте в течение 1 часа.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, если у вас нет мультипечи, можно использовать обычную духовку, установив температуру на 180° и запекая в течение 1 часа. Для более хрустящей корочки можно включить режим гриля на последние 10 минут приготовления.

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