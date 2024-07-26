В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво написал в социальной сети, как побаловать близких вкусным десертом даже на завтрак. Приготовьте вкусные и нежные пончики с начинкой по этому детальному рецепту.

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл

Сахар – 1 ст.л.

Сухие дрожжи – 12 г

Мука – 50 г

Для теста:

Яйцо – 1 шт

Сахар – 40 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – 0,5 ч.л.

Мука – +/- 400 г

Сливочное масло – 50 г

Нутелла – 300 г

Сахар или сахарная пудра – 100 г

В миске соедините молоко, сахар и сухие дрожжи. Хорошо перемешайте. Добавьте муки и снова перемешайте до однородности.Оставьте опару на 15 минут в тёплом месте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте к смеси соль и опару. Перемешайте. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая после каждого добавления.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, далее добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте вымешивать тесто до полного впитывания масла.

Накройте миску с тестом пленкой и оставьте в тёплом месте на 1 час. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое. После того как тесто подошло, слегка обомните его и выложите на рабочую поверхность, посыпанную мукой, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Раскатайте тесто в пласт, вырежьте из теста круги. В центр каждого круга выложите небольшое количество Нутеллы. Закрепите края круга, формируя шарик с начинкой внутри.

Выложите сформированные пончики на противень, застеленный пергаментной бумагой, и накройте их пленкой. Оставьте пончики на 15-20 минут для повторного подъема. В большой кастрюле или сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне.

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