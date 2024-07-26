В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво написал в социальной сети, как побаловать близких вкусным десертом даже на завтрак. Приготовьте вкусные и нежные пончики с начинкой по этому детальному рецепту.
Ингредиенты:
- Молоко – 250 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Сухие дрожжи – 12 г
- Мука – 50 г
- Для теста:
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 40 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – 0,5 ч.л.
- Мука – +/- 400 г
- Сливочное масло – 50 г
- Нутелла – 300 г
- Сахар или сахарная пудра – 100 г
В миске соедините молоко, сахар и сухие дрожжи. Хорошо перемешайте. Добавьте муки и снова перемешайте до однородности.Оставьте опару на 15 минут в тёплом месте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте к смеси соль и опару. Перемешайте. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая после каждого добавления.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, далее добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте вымешивать тесто до полного впитывания масла.
Накройте миску с тестом пленкой и оставьте в тёплом месте на 1 час. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое. После того как тесто подошло, слегка обомните его и выложите на рабочую поверхность, посыпанную мукой, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Раскатайте тесто в пласт, вырежьте из теста круги. В центр каждого круга выложите небольшое количество Нутеллы. Закрепите края круга, формируя шарик с начинкой внутри.
Выложите сформированные пончики на противень, застеленный пергаментной бумагой, и накройте их пленкой. Оставьте пончики на 15-20 минут для повторного подъема. В большой кастрюле или сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне.
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