В этот раз на своей странице в Instagram победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкуснейший картофель карбонара.

"Рецепт для тех, кто хочет быстро и без проблем побаловать вкусным обедом/ужином себя и своих близких", – советует победитель "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить картофель карбонара, "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

картофель – 600 г

желтки яичные – 3 шт.

сыр Пармезан – 30 г

панчетта/подчеревок - 120 г

оливковое масло

укроп

соль и перец – по вкусу

Картофель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский чистит и отваривает в подсоленной воде до готовности.

Сало или панчетту нарезаем на небольшие кусочки и обжариваем на сковороде до состояния шкварок.

Отделяем яичные желтки от белков. "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский добавляет к желткам 1 ст.л. жира, вытопившегося при обжаривании сала, немного оливкового масла, 20 г тертого пармезана, а также 70 г воды, в которой варился картофель, и перемешивает этот соус до однородности.

Отварной картофель процеживаем от воды, выкладываем и разогретую сковороду (не горячую, а теплую), добавляем соус карбонара и перемешиваем, чтобы соус окутал картофель и немного загустился.

Картофель с соусом "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выкладывает на тарелку для подачи, сверху выкладывает шкварки, добавляет 5-10 г тертого пармезана, посыпает нарезанным укропом – и можно наслаждаться.

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