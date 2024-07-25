В этот раз у себя в Instagram украинский шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить невероятно вкусные и сочные отбивные без использования муки.
Главное в этом рецепте – правильно замариновать мясо. Для приготовления сочных отбивных нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мясо (можно брать то, что больше нравится: курица, телятина или свинина) - 800 г
- яйца – 2 шт.
- соевый соус – 50 г
- молоко - 50-70 г
- крахмал кукурузный – 2 ст.л.
- лук репчатый – 1 шт.
- соль и перец – по вкусу
Мясо нарезаем на куски, накрываем пищевой пленкой и отбиваем.
Лук чистим, нарезаем на произвольные куски и вместе с яйцами, соевым соусом, кукурузным крахмалом, молоком, солью и перцем перебиваем блендером до однородности.
В миску складываем отбитое мясо, заливаем его маринадом и оставляем на 1 час.
Жарить отбивные нужно на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на огне чуть меньше среднего до готовности и румяности с обеих сторон.
Шеф-повар рассказала, что таким же способом можно готовить и обычные отбивные, без крахмала. Тогда маринуем мясо в смеси молока (или газировки), лука и специй, панируем и жарим.
"И напоминаю, если вы забываете что за чем – МЯСО:
М – мука;
Я – яйцо;
С – сухари;
О – олія", – пояснила кулинар.
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