Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом вкусного и полезного блюда, которое идеально подойдет для завтрака или легкого обеда.

Финалистка проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейший омлет с морковью, сыром и тунцом.

"Морковь добавляет сладкую нотку и яркий цвет, а тунец обеспечивает его белками и полезными жирными кислотами омега-3", - отметила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для приготовления омлета "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

морковь – 1 шт.

сыр твердый – небольшой кусок

яйца – 2 шт.

тунец консервированный – 1 баночка

соль и молотый черный перец – по вкусу

растительное масло для жарки

зеленый лук – для подачи

Морковь "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит и натирает на крупной терке. К тертой моркови добавляем яйца, консервированный тунец и твердый сыр, также натертый на крупной терке. Добавляем соль, перец по вкусу и перемешиваем всё до однородности.

Готовить такой омлет нужно на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Выкладываем яично-морковно-рыбную массу на сковороду и разравниваем ее с помощью лопатки. Жарим омлет до золотистости с обеих сторон, переворачивая его с помощью тарелки.

Готовый омлет "Мастер Шеф" Ольга Рябенко посыпает мелко нарезанным зеленым луком – и завтрак готов.

"Такой омлет быстро готовится и непременно понравится всем членам вашей семьи)", – добавила звезда "Мастер Шеф".

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