Финалистка проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейший омлет с морковью, сыром и тунцом.
"Морковь добавляет сладкую нотку и яркий цвет, а тунец обеспечивает его белками и полезными жирными кислотами омега-3", - отметила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для приготовления омлета "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- сыр твердый – небольшой кусок
- яйца – 2 шт.
- тунец консервированный – 1 баночка
- соль и молотый черный перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
- зеленый лук – для подачи
Морковь "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит и натирает на крупной терке. К тертой моркови добавляем яйца, консервированный тунец и твердый сыр, также натертый на крупной терке. Добавляем соль, перец по вкусу и перемешиваем всё до однородности.
Готовить такой омлет нужно на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Выкладываем яично-морковно-рыбную массу на сковороду и разравниваем ее с помощью лопатки. Жарим омлет до золотистости с обеих сторон, переворачивая его с помощью тарелки.
Готовый омлет "Мастер Шеф" Ольга Рябенко посыпает мелко нарезанным зеленым луком – и завтрак готов.
"Такой омлет быстро готовится и непременно понравится всем членам вашей семьи)", – добавила звезда "Мастер Шеф".
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