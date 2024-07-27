Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, как сделать ленивые сырные булочки, приготовленные из лаваша и простых ингредиентов, идеально подойдут для уютного вечера в кругу друзей с чашкой чая или кофе.

Ингредиенты (на 12 булочек):

Лаваш: 2 листа

Яйца: 6 шт.

Молоко: 300 мл

Зеленый лук: 50 г

Укроп: 10 г

Твердый 100 г

Нарежьте лаваш полосками по высоте формы для выпекания. Полоски должны быть достаточно широкими, чтобы можно было свернуть их в форме рулетов, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Внутрь каждой полоски лаваша положите кусочек сыра и аккуратно сверните лаваш, не слишком плотно, чтобы оставить немного пространства для заливки.

Мелко нарежьте зеленый лук и укроп. В миске смешайте нарезанную зелень, яйца и молоко, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте.

Разложите заготовки булочек в форме для выпекания. Залейте булочки яично-молочной смесью так, чтобы они были полностью покрыты.

Сверху посыпьте натертым твердым сыром. Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Выпекайте булочки в течение 20-25 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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